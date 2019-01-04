Cani anne için istenen ceza belli oldu

Tuzla’da çocuğunu darp ettiği iddia edilen anne hakkında “altsoydan akrabayı kasten yaralama” suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede, şüphelinin olay tarihinde cezai sorumluluğunun bulunmadığı belirtildi.



Tuzla’da 25 Eylül 2018 tarihinde sokak ortasında 6 yaşındaki kızı B.D.’yi darp eden anne Ayşen K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Ayşen K.’nın eşi Ü.D.’den iki yıl önce boşandığı, müşterek çocukları mağdur B.D.’nin velayetinin şüphelide olduğu belirtildi. Olay tarihinde şüpheli Ayşen K.’nın mağduru darp ettiği görüntülerinin medyaya yansıması üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.



Çocuğun vücudunda darp izleri bulundu

Soruşturma kapsamında alınan adli tıp raporuna göre, mağdurun vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerinin tespit edilerek basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığı belirtildi. Bunun üzerine müşteki baba Ü.D.’nin eski eşinden şikayetçi olduğu, şüphelinin ise suçlamayı kabul etmediği anlatıldı.



“Suç tarihinde cezai sorumluluğu yok”

Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Sağlık Kurulu Raporu’nda şüphelinin işlediği iddia edilen suç sırasında ‘bipolar afektif bozukluk’ hastalığının olduğu, bu hastalığın davranışlarını yönlendirme yeteneğini tamamen ortadan kaldıran türden olduğu, bu nedenle suç tarihinde ceza sorumluluğunun bulunmadığının belirtildiği vurgulandı.



Şüpheli Ayşen K.’nın “altsoydan akrabayı kasten yaralama” suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Ayrıca savcı, şüpheli hakkında akıl hastalarına yönelik güvenlik tedbirlerinin uygulanmasına karar verilmesi hususunun da değerlendirilmesini talep etti.



İddianame, gönderildiği 9. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.