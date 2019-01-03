Cani babanın yaptıkları kan dondurdu

Konya'da, ağlayan 7 aylık bebeği Merve Gül ile bu nedenle tartıştığı eşi Fadime K.'yı dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Mehmet K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Konya merkez Selçuklu ilçesi Erenköy Mahallesi Yayla Sokak'ta meydana geldi. Mehmet K., evde bebeği Merve Gül'ün sürekli ağlamasına sinirlenip, küfürler etmeye başladı. Fadime K. de (22) ''Çocuğa niye küfür ediyorsun?'' diyerek eşine tepki gösterdi. Bunun üzerine Mehmet K., eşi Fadime ile bebeğini dövdü. Bir araya pompalı tüfeği almaya yönelen Mehmet K., bu kararından vazgeçip evden çıktı. Fadime K. de bebeğini yanına alıp, komşusuna sığınarak polisi aradı.

Verilen adrese sevk edilen polis ekipleri, evin önünde önlem alarak, dönen Mehmet K.'yi gözaltına aldı. Çağrılan ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Fadime K. ile kızı ise kontrolden geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet K., Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.