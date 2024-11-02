Cemaatin Kur'an Kursu'nda çocuklara işkenceye soruşturma

Ankara'da bulunan bir tarikat yurdunda onlarca çocuğun Kuran kursu öğretmeni tarafından aylarca darp edildiğine dair iddialar sonrasında ortaya çıkan görüntüler gündeme bomba gibi düşmüştü. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı görüntüler sonrasında soruşturma başlattı.

Türkiye'de Kuran Kursu, yatılı öğrenci yurdu adı altında açılan tarikat ve cemaatlere ait okullardaki şiddet olaylarına bir yenisi daha eklenmişti. Ankara'nın Sincan ilçesinde dini eğitim verilen bir yurtta kalan çocukların bir eğitmen tarafından darbedildiği anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri, sosyal medyada yer aldı. Görüntülerde, eğitmenin çocuklara tokat attığı görüldü. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, görüntüler sonrası soruşturma başlattı. Başsavcılığın, sosyal medyada yer alan çocukların darbedildiği yönündeki video ve haberler üzerine resen soruşturma başlattığı öğrenildi.