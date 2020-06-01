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  4. 01 Haziran 2020 21:47

Cenaze aracı şarampole devrildi: 1 ölü

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait cenaze aracı, cenaze dönüşünce şarampole yuvarlandı. Kazada cenaze aracı şoförü hayatını kaybetti.

Cenaze aracı şarampole devrildi: 1 ölü
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Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait Mehmet Özçelik (51) yönetimindeki 27 BSH 44 plakalı cenaze nakil aracı, Sivas-Erzincan kara yolunun Piredere köyü mevkisinde şarampole devrildi.

Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan yedek şoför Mehmet Sait Aslan (48) yaralandı.

Aslan, İmranlı Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesine sevk edildi.

Kazanın, araç Gaziantep'ten Erzincan'a cenaze götürdükten sonra dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

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