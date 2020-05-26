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  4. 26 Mayıs 2020 16:05

Çevreyolunda nefes kesen kovalamaca kamerada

İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında denetleme yapan polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle ara sokaklarda polis otosuna çarptı, lastiği patladı, jant üzerinde kilometrelerce kaçtı.

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Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Haliç yakınlarında  bir AVM önünde denetim yapan polis ekipleri bir otomobili durdurmak istedi. ‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle hızla polis ekiplerinden kaçtı. İçinde 1’i  kadın 3 kişinin bulunduğu otomobil Bahçelievler’de ara sokaklarda kaçmaya çalıştığı sırada ekip otosuna çarptı. Hasar alan ve  ardından lastiği patlayan otomobil, D-100 karayoluna çıkarak kaçışını sürdürdü.  Güngören, Bahçelievler, Bakırköy emniyetine bağlı çok sayıda polis ekibi otomobili kovalayarak, otomobilin kaçabileceği olası kaçış noktalarını kapattı. Lastiği tamamen parçalanan ve sol ön jantı üzerinde kilometrelerce kaçan otomobil, nefes kesen bir kovalamaca sonucu Bahçelievler D-100 Karayolu yan yol Edirne istikametinde durduruldu. Otomobilde bulunan  3 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Olay nedeniyle bir süre trafik yan yolda durdu. Durdurulan otomobil ile kazaya karışan polis otosu da çekiciye yüklenerek götürüldü.

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d-100 , kovalamaca , çevreyolu
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