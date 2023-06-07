  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Cezaevinden çıktı, dehşet saçtı

Cezaevinden çıktı, dehşet saçtı

Cezaevinden çıktı, dehşet saçtı
Güncelleme:

İzmir'de cezaevinden tahliye olan 25 yaşındaki R.K., husumetlisini tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, 3 Haziran'da, Torbalı ilçesi Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 'Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan girdiği cezaevinden birkaç gün önce tahliye olan R.K., alacak meselesinden husumetli olduğu A.Ç.'ye tabancayla ateş etti. Boynundan vurulan Ç., ambulansla kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ç.'nin cenazesi, yakınlarınca alınıp toprağa verildi.

Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli R.K.'nin saklandığı kırsal mahalledeki evini tespit etti. Torbalı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün eve dron destekli operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda R.K. ile ona yardım ettiği öne sürülen N.G. ve Y.B. de gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah ise ormanda bulundu.

İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K. tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

DHA

Etiketler izmir cezaevi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Emekli maaşı ve ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
İstanbul'da yine bir ev sahibi dehşeti! Yaşananlara inanamayacaksınız!
Canlı yayında kıyamet koptu: ''Sana ne lan, sana ne ya ?''
Doları ve altını en iyi bilen 9 ekonomistten kritik uyarılar
Dolar 23 TL'yi aştı, Euro 25 TL'ye koşuyor, gram altından rekor geldi
Ukrayna'da baraj yıkıldı; evler sulara gömüldü
Serenay Sarıkaya da yazı getirdi; plaj pozlarına beğeni topladı
Motorine dev zam
Baba Vanga’nın 2023 kehaneti gerçek mi oluyor?
Yeni asgari ücret için masadaki rakam belli oldu