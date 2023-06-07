Cezaevinden çıktı, dehşet saçtı

İzmir'de cezaevinden tahliye olan 25 yaşındaki R.K., husumetlisini tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, 3 Haziran'da, Torbalı ilçesi Çaybaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 'Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan girdiği cezaevinden birkaç gün önce tahliye olan R.K., alacak meselesinden husumetli olduğu A.Ç.'ye tabancayla ateş etti. Boynundan vurulan Ç., ambulansla kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ç.'nin cenazesi, yakınlarınca alınıp toprağa verildi.

Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli R.K.'nin saklandığı kırsal mahalledeki evini tespit etti. Torbalı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün eve dron destekli operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda R.K. ile ona yardım ettiği öne sürülen N.G. ve Y.B. de gözaltına alındı. Olayda kullanılan silah ise ormanda bulundu.

İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.K. tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA