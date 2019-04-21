CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı !

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek saldırıya uğradı. Güvenlik güçleri Kılıçdaroğlu'nu çevredeki bir eve götürdü. Kılıçdaroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ankara Valiliği’nden yapılan son dakika açıklamaya göre Kılıçdaroğlu'na saldırı ile ilgili “Olayın sorumluları hakkında yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi. Kılıçdaroğlu zırhlı araçla bulunduğu evden çıkarıldı.



CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Çubuk ilçesinde şehit sözleşmeli piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze namazının ardından bir grup tarafından protesto edilerek saldırıya uğradı.

Kılıçdaroğlu, Türkiye-Irak sınır hattında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerden piyade er Yener Kırıkcı'nın cenaze törenine katılmak üzere Çubuk'a gitti.

Akkuzulu Camisi'ndeki cenaze namazının ardından top arabasına alınan şehidin naaşı, köy mezarlığına götürüldü.

Bu sırada "Şehitler ölmez vatan bölünmez, kahrolsun PKK" sloganları atan bir grup Kılıçdaroğlu'na yumruk ve tekmelerle saldırdı.

Yakın korumlarının yanı sıra özel harekat, polis ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle korunan Kılıçdaroğlu, alandan alınarak, çevredeki bir eve götürüldü. Evin çevresinde güvenlik çemberi oluşturuldu.

Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve köyün ileri gelenleri de ellerindeki megafonlarla gruptakileri sakinleştirmeye çalıştı.

Kılıçdaroğlu'nun aracı, bulunduğu evin önüne getirildi. Burada toplanan bazı vatandaşlar taşlarla saldırdıkları aracın camlarını kırdı.

KILIÇDAROĞLU EVDEN ÇIKARILDI

Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesi sonrası bir grubun saldırısına uğrayan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sığındığı evden polis zırhlı aracı ile çıkarıldı. Çok sayıda özel hareket polisi, Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu zırhlı aracı eşlik etti. Kılıçdaroğlu'nun parti genel merkezine gideceği öğrenildi.

HULUSİ AKAR’DAN SAĞDUYU ÇAĞRISI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu eve geldi. Akar, çevrede toplanan vatandaşlara sakin olmaları çağrısında bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NA SALDIRIYA TEPKİLER

Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırı sonrasında siyaset dünyasından art arda tepkiler geldi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP'TAN AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Ankara'daki şehit cenazesine katılım sırasında yaşanan fiziki saldırıyı kınayarak saldırının bir provokasyon amacı taşıyabileceğini belirtti.

ADALET BAKANI ABDÜLHAMİT GÜL

Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik menfur saldırıyı kınıyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şiddetin hiçbir türünün demokratik siyasete gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz.

AK PARTİ GENEL BAŞKANVEKİLİ KURTULMUŞ

Sayın Kılıçdaroğlu'na karşı gerçekleştirilen müessif saldırı son derece üzüntü verici ve asla kabul edilemez.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK

Her türlü şiddet eylemini kınıyoruz. Hukuk dışına çıkmaya kimsenin hakkı yoktur.

LEVENT GÖK: KEMAL BEY İYİ

CHP'li Levent Gök, Çubuk'ta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yapılan saldırıya ilişkin, ''Yaşanan arbedede hepimiz bir yere savrulduk. Kemal bey iyi, güvenli bir yere alındı. Soğuk kanlı olmalıyız. Genel başkanımız bir açıklama yapacaktır'' dedi.

MUSTAFA YENEROĞLU: ŞİDDETLE KINIYORUM

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın @kilicdarogluk 'na yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Üzgünüm ve kızgınım. Geçmiş olsun. Şiddet dilinin sokakta fiili şiddet üretmesine şaşıracak değilim. Başta biz siyasiler olmak üzere herkesin sorumluluğu büyük.Hep birlikte Türkiye olmanın gereklerine odaklanmalıyız."