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  4. 04 Ekim 2019 21:24

CHP’li ilçe başkanına saldırı

CHP Efeler İlçe Başkanı Polat Bora Mersin kimliği belirsiz kişiler tarafından evinin önünde saldırıya uğradı. Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mersin’in tedavisi sürerken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

CHP’li ilçe başkanına saldırı
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CHP’nin Aydın Efeler İlçesi Başkanı Polat Bora Mersin kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Evinin önünde saldırıya uğrayan Mersin, sonrasında Aydın Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Mersin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, emniyet yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, olayı öğrenen çok sayıda CHP’li Aydın Devlet hastanesi önünde toplandı. CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, olayla ilgili daha sonra bir açıklama yapacaklarını söyledi.

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