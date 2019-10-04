CHP’li ilçe başkanına saldırı

CHP’nin Aydın Efeler İlçesi Başkanı Polat Bora Mersin kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Evinin önünde saldırıya uğrayan Mersin, sonrasında Aydın Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Mersin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, emniyet yetkilileri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, olayı öğrenen çok sayıda CHP’li Aydın Devlet hastanesi önünde toplandı. CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, olayla ilgili daha sonra bir açıklama yapacaklarını söyledi.