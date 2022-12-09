İstanbul Beşiktaş'taki Çırağan Sarayı'da çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İstanbul Beşiktaş'taki Çırağan Sarayı'nda yangın çıktı. Otel bölümünün dördüncü katında çıkan yangında mahsur kalanlar oldu.

Beşiktaş'ta bulanan İstanbul'un simgelerinden tarihi Çırağan Sarayı'nın otel bölümünün 4. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yol da trafiğe kapatıldı. Sürücüler çevre yollara yönlendirildi. Binada bulunanlar ise hemen tahliye edildi. İtfaiye ekipleri içeride kimsenin kalıp kalmadığını kontrol ederken, yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.