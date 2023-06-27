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Çocuğa cinsel istismarı duyuran gazeteciye gözaltı

Çocuğa cinsel istismarı duyuran gazeteciye gözaltı
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Avukat İbrahim Halil Aydın, Şanlıurfa'da çocuğa cinsel istismarı duyuran gazeteci Mehmet Yetim'in gözaltına alındığını duyurdu.

Avukat İbrahim Halil Aydın, Urfa'da çocuğa cinsel istismarın görüntülerini paylaşan gazeteci Mehmet Yetim'in gözaltına alındığını söyledi. 

Aydın yaptığı açıklamada, "Müvekkilim @mehmetyetim63 bu paylaşımından dolayı gözaltına alınmıştır. Paylaşımda görülen şahıs tutuklanmış olmasına rağmen ve görüntüler ortadayken müvekkilin geceyi nezarette geçirecek olması gazetecilik mesleğinin düşürüldüğü durumu göstermektedir. Kamuoyuna duyurulur" dedi. 

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