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  4. Şanlıurfa'da iğrenç olay! Çocuğa istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Şanlıurfa'da iğrenç olay! Çocuğa istismarda bulunan zanlı tutuklandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 3-4 yaşlarındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğradığı görüntüler infial yarattı. Ekipler tarafından yakalanan zanlı, tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde küçük bir kız çocuğuna çocuğa cinsel istismarda bulunan şahıs, görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından gözaltına alındı. Kaymakamlık tarafından yapılan açıklamada, "Olayın faili H.Ç tutuklanmıştır. Kaymakamlığımızca süreç hassasiyetle takip edilmektedir." denildi.

SOSYAL MEDYA TEPKİLERİNİN ARDINDAN HAREKETE GEÇİLDİ
Kentteki bazı sosyal medya kullanıcılarının paylaşımları üzerine harekete geçen Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonla H.Ç'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklandı.

"SÜREÇ HASSASSİYETLE TAKİP EDİLMEKTE"
Siverek Kaymakamlığının sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:
"İlçemiz Camikebir Mahallesi'nde meydana gelen ve sosyal medyada yayınlanan çocuğun cinsel istismarı iddiasına ilişkin olarak adli süreç başlatılmış olup, olayın faili H.Ç tutuklanmıştır. Kaymakamlığımızca süreç hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine arz olunur."

AA

Etiketler şanlıurfa siverek cinsel istismar
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