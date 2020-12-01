Çocuğuna alkol kullandıran anne kendini böyle savundu

Kartal'da 1.5 yaşındaki oğlunun fotoğraflarının annesinin sosyal medya hesabında gören Burak B.'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında anne Figen Ü.'nün polis tarafından ifadesinin alındığı öğrenildi.

Anne Figen Ü. ifadesinde, çocuğunun Burak B. ile yaşadığı evlilik dışı ilişkiden doğduğunu belirterek, "Ben nikah istememe rağmen Burak nikah yapmamıştır. Bizim kavgalarımızın esas nedeni budur. Ben Burak Bey'le sadece çocuk sahibi olmak için değil, evlenmek ve yuva kurmak için birlikte oldum" dedi.

Şikayetçi Burak B.'den hakaret ve şiddet gördüğünü öne süren Figen Ü., "Çocuğu ile hiçbir alakası yoktur. Ben ilgilensin diye çocuğu zorla kucağına veriyordum" dedi.

İKİ ÜÇ AİLEYE YUMURTALIKLARINI VERMİŞ

Yumurtalıklarını sattığı yönündeki iddiayı reddeden Figen Ü., "Ben sadece çocuğu olmayan bir aileye umut olmak amacı ile yumurta bağışı yaptım. Bunu iki ya da üç aileye yaptım. Bunu Kıbrıs'ta yasal yollarla yaptım. Kaçak hiçbir şey yapmadım. Ücret karşılığı yapmadım" dedi.

Burak B. ile ayrıldıktan sonra iş bulamadığını, evlere, ofislere temizliğe gittiğini, bu sırada oğlunu kuzeni ve kız arkadaşlarına bıraktığını söyleyen Figen Ü., "Ben bir şekilde geçimimi sağlamak zorundaydım o yüzden güvendiğim, tanıdığım arkadaşlarıma bırakmak zorunda kaldım. Kısa bir süre korsan taksicilik yapmak zorunda kaldım" dedi.

SUÇU KUZENİNE ATTI

Alkol kullanmadığını söyleyen Figen Ü., "Ben alkol kullanmıyorum, çocuğu hiçbir şekilde böyle ortamlara sokmuyorum. Sigara içilen evlere bile götürmüyorum. Bahse konu resimler temizliğe gittiğim bir gün oğlumu teslim ettiğim kuzenim M.A.'da çekilmiştir. M.A., beni arayıp arkadaşları ile buluşacağını, oğlunu da götüreceğini söyledi. Çocuğu alacağım zaman M.A., oğlumun bahse konu fotoğraflarını gösterdi. Çok kızdım ve kavga ettik. Sadece resim çekildiklerini söyledi. Ben çocuğuma çok iyi bakmaya çalışıyorum. Beslenmesine dikkat ediyorum" dedi.



KUZENİ ESPRİ OLSUN DİYE FOTOĞRAFI ÇEKTİKLERİNİ SÖYLEDİ

Burak B.'nin şikayetçi olduğu M.A. ise polis sorgusunda, diğer şüpheli Figen Ü.'nün çalıştığı zamanlar oğlunu kendisine bıraktığını belirterek, "Genelde evde bakıyorum. Bahse konu fotoğrafların çekildiği gün Figen oğlunu bana bırakmıştı. O gün akşam kız arkadaşlarımla dışarıya çıkacaktım. Figen'i arayarak Bostancı'ya gideceğimi, oğlunu gelip oradan alması gerektiğini söyledim. Oturduğumuz yer alkollüydü. Yemek yerken alkol aldık. Çocuk kucağımdayken espri olsun diye benim elimde rakı bardağı olan ancak kesinlikle çocuğun ağzına değdirmediğim şekilde fotoğraf çektik. Ben bunu sosyal medyada, kendi hesabımda paylaştım. Benim amacım sadece mizahtı. Kesinlikle çocuğa alkol içirmedim. Figen resmi görünce bana tepki gösterdi. Pişman oldum ve bir daha böyle bir şey yapmadım" dedi.

ÇOCUK ANNEDEN ALINARAK KORUMA ALTINA ALINDI

Burak B.'nin şikayeti üzerine Figen Ü. ve M.A. hakkında, "Kasten çocuğu yaralama", "Aile Hukuku'ndan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 1.5 yaşındaki B.B.'nin, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından anneden alınarak koruma altına alındığı öğrenildi.

Bebeğine alkol içirip, sosyal medyada paylaştı!