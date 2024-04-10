Çocukların bıçaklı kavgasında kan aktı: Yaralılar var
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, yaşları 18'den küçük çocukların bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Altıok Mahallesi Emniyet Caddesinde meydana geldi. Yaşları 18’den küçük 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA
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