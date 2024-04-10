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Çocukların bıçaklı kavgasında kan aktı: Yaralılar var

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, yaşları 18'den küçük çocukların bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Altıok Mahallesi Emniyet Caddesinde meydana geldi. Yaşları 18’den küçük 2 grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi, vücutlarına aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, yaşları 18'den küçük çocukların bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı.

DHA

Etiketler diyarbakır bismil bıçaklı kavga
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