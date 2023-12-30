Çorum'da arkadaşını öldüren imamın alkollü olduğu tespit edildi

Çorumda alkollü olduğu bildirilen ve imam olarak görev yapan bir şahıs tartıştığı arkadaşını üç yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Çorum'da, tartıştığı arkadaşını üç yerinden bıçaklayarak öldüren imamın alkollü olduğu ortaya çıktı.

T24'ten Elvan Yılmaz'ın haberine göre geçtiğimiz salı akşamı Çorum Merkez Akkent 4. Cadde üzerinde bulunan bir apartmanda yaşanan olayda, İmam Muhammet K, ile arkadaşı Adem Ö. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine İmam Muhammet K, evde bulduğu bıçak ile Adem Ö.'yü üç yerinden bıçakladı.

Kavga seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Adem Ö.'nün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken İmam Muhammet K. olay yerinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Çorum'un merkez köylerinin birinde imamlık görevinde bulunan, Muhammet K.'nın olay sonrası yapılan alkol muayenesi pozitif çıktı.

Muhammet K., işlediği cinayet sonrası Çorum Cumhuriyet Savcılığı'na verdiği ifade de ise işlediği cinayetten dolayı pişman olmadığını ifade etti.

T24