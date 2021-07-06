D-100'de kaza: Ankara yolu trafiğe kapatıldı

Kocaeli’nin Körfez ilçesi D-100 Karayolu’nda, sağanak yağış nedeniyle bir TIR, otomobil ve kamyonete çarptı.

Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi D-100 Karayolu Hereke mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan araçlar, kuvvetli sağanak yağış sonrasında yolda oluşan su birikintisi sebebiyle yavaşladı. Aynı istikamette seyir halinde olan Ü.A. idaresindeki TIR, su birikintisi sebebiyle yavaşlayan bir otomobil ve kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan TIR, makasladı.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza sebebi ile otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, kaza sebebi ile Ankara istikameti trafiğe kapandı. Vatandaşların ihbarı sonrasında bölgeye sağlık, polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Trafiğe kapanan Ankara istikametinde kilometrelerce uzunlukta araç kuyruğu oluştu. Olay yerine ulaşan ekipler, yolun trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor.