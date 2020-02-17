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  4. 17 Şubat 2020 17:19

DEAŞ'ın üst düzey ismi Türkiye'de yakalandı

Suriye'nin Deyrizor kentine bazı bağlı bölgelerde terör örgütü DEAŞ'ın üst düzey yöneticiliğini yaptığı belirlenen 50 yaşındaki Suriye uyruklu terörist, Bursa'da yakalandı.

DEAŞ'ın üst düzey ismi Türkiye'de yakalandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticilerinden olduğu belirlenen Suriye uyruklu şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Suriye'nin Deyrizor kentine bağlı El-Meyadin ve El-Bukemal bölgelerinde DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi olarak faaliyet gösteren "Abu Taki Alshamy" kod adlı Y.A.A'nın (50), İnegöl'de saklandığı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Özel Harekat Şubesinin de destekleriyle operasyon düzenledi.

İlçede bir inşaatta gözaltına alınan Y.A.A, sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Y.A.A'nın, DEAŞ'ın daha önce yayınlanan videolarında esirlerin tabancayla infaz edilmesi görüntülerinde yer aldığı öğrenildi.

AA

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