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  4. 29 Ocak 2021 22:52

Dehşet anları kamerada! Kız meselesi yüzünden arkadaşını gözünden bıçakladı

Bağcılar’da bir kişi, kız meselesi yüzünden kavga ettiği arkadaşını gözünden bıçaklarken o anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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Olay, dün gece Bağcılar Şehit Yılmaz Kaan Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, kız meselesi yüzünden tartışan arkadaşlar M.C. (28) ve M.Ş. (35) cadde üzerinde kavga etmeye başladı. M.Ş. kavga sırasında M.C’yi defalarca bıçakladı. Son bıçak darbesini gözüne alan M.C. yere yığılırken M.Ş. de koşarak olay yerinden uzaklaştı.

GÖZÜNDEKİ BIÇAKLA HASTANEYE KALDIRILDI
 
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken gözünden bıçaklanan adamı gözündeki bıçakla birlikte hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan M.C. yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BIÇAKLAMA ANI GÜVENLİK KAMERALARINCA KAYDEDİLDİ
 
Öte yandan kavga ve bıçaklanma anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde iki kişinin önce bağrıştığı ardından da kavga etmeye başladıkları ve bıçaklanan adamın cadde ortasında yere yığıldığı anlar görülüyor. 

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