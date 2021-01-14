Dehşet olay! Boşanmak istediği eşi boğaznıı falçatayla kesti

Manisa'da yaşayan 3 çocuk annesi Esra O., geçen 20 Kasım günü, iddiaya göre, gündelik işlerde çalışan eşi Mikail O.'a (32) boşanmak istediğini söyledi. Sinirlenen koca, çocuklarının gözü önünde genç kadının boğazını, falçatayla kesti. Boğazında 15 santimetrelik kesik oluşan O., tesadüfen gelen anne-babası tarafından, pencereden çıkartılarak, ölümden kurtarıldı.

Genç kadın psikolojik tedavi görüyor

Manisa Şehir Hastanesi'ne götürülen Esra O.'ın boğazına 15 dikiş atıldı. Gözaltına alınan Mikail O. ise, sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklandı. Hala yaşadığı korku dolu anların şokunu yaşayan Esra O., çocuklarıyla birlikte psikolojik tedavi görüyor. O., eşinin cezaevinden tehditlerini sürdürdüğünü belirterek, tahliye edilmemesini istedi.

"Ölüm' hissi yaşıyorum"

Yaşadıklarının hem kendisinin hem de çocuklarının rüyalarını girdiğini anlatan Esra O., "Eşim boğazımı kesti. Şimdi cezaevinde, çıkmasını da istemiyorum. Bizi, resmen yıktı. Çocuklarımın psikolojisi bozuk, benim de öyle. Cezası neyse çeksin istiyorum. Psikolojik olarak 'ölüm' hissi yaşıyorum. Korkuyorum. Sokağa bile çıkamıyorum. Şu an tedavi amaçlı haplar kullanıyorum. Daha da kötü olmaya başladım, çocuklarım da aynı şekilde kötü durumda. Çocuklarımı daha dün psikoloğa götürdüm. 'Yine gelir, tekrar aynı şeyleri yapar' diye cezaevinden çıkmasını istemiyorum" dedi.



"O an gözlerimin önünden gitmiyor"

O., "O an gözlerimin önünden gitmiyor. 'Seni öldüreceğim' diye geldi, falçatayı direk boğazıma salladı. Amacı korkutmak değil, öldürmekti. Cezaevinden mektup yazarak, tehdit ediyor. Ben mektup yazmasını ve mektupların getirilmemesini istiyorum. Mektubu dahi tedirgin ediyor. Bütün hayatım karardı. Kimseye güvenim kalmadı. Herkesten korkmaya başladım" diye konuştu.