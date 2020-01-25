Deprem sonrası AFAD’dan kritik uyarı!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'daki depremin ardından afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerektiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 20.55'te 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi.

Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda, 28 çalışma grubunun, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirildiğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Telefon görüşmelerinde mümkünse web tabanlı uygulamaların ve SMS'lerin tercih edilmesi önem arz ediyor. Doğal gaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Vatandaşlarımız, acil yardıma ihtiyaç duymadıkları sürece, telefonlarını kesinlikle kullanmamalıdır. Yardıma ihtiyaç duyabilecek bebek, çocuk, yaşlı ve engellilere destek olunmalıdır."

Açıklamada, AFAD'ın, gelişmeleri aralıksız takip ettiği vurgulandı.

Twitter hesabından açıklama yapan AFAD, şunları belirtti:

* Afet ve acil durumlarda iletişimin kesintisiz sürdürülebilmesi hayati önem taşır.

* Haberleşmelerinizi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın.

* Hayati durumlar dışında telefon görüşmesi yapmaktan kaçının!

* Telefon görüşmelerinizi kısa tutun.

* AFAD tarafından yapılan uyarıda “Sivrice'de meydana gelen #deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir” denildi.

* AFAD’ın uyarısında “Yollar, acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır” ifadeleri yer aldı.