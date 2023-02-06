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Deprem sonrası yağmacı alçaklar kamerada

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Türkiye, Kahramanmaraş'ta peş peşe gelen 2 büyük depremle kabusu yaşarken, depremi fırsat bilen yağmacıların skandal görüntüleri büyük tepki çekti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 2 büyük deprem meydana geldi. Depremi, çok sayıda artçı takip ederken başta Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve çevre iller olmak üzere toplamda 10 şehirde hayat durma noktasına geldi. 

Türkiye bini aşkın kaybı için ağlarken, yağmacı alçaklar bir kez daha ortaya çıktı.

Milyonlarca insan yardım için elindeki avucundaki son kuruşu depremzedelere gönderirken, yağmacı alçakların bir mağazayı yağmaladığı anlar kameralara yansıdı.

Ümit Özdağ yağmacılar için ''vur emri'' istediÜmit Özdağ yağmacılar için ''vur emri'' istediGüncel

 

Etiketler yağmacı skandal hırsızlık deprem deprem bölgesi
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