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  3. Skandal görüntüler ortaya çıktı; Ümit Özdağ yağmacılar için ''vur emri'' istedi

Ümit Özdağ yağmacılar için ''vur emri'' istedi

Ümit Özdağ yağmacılar için ''vur emri'' istedi
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Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek "Yağmacılara karşı asker ve polise vur emri verilmeli" dedi.

AFAD'ın verilerine göre, saat 04:17'de 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 7 km altında gerçekleşti. Saat 13.24'te ise merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Deprem bölgesinde birçok şehirde yardım çığlıkları yükselirken farklı noktalardan gelen görüntülerde yağmacıların ortaya çıktığı görülmüş, yayınlanan videolar büyük tepki almıştı.

Zafer Partisi Genel başkanı Ümit Özdağ yaşanan durum karşısında sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi. Yağmacılara karşı asker ve polise “Vur” emri verilmesini isteyen Özdağ, “Bölgeden alçakça yağma görüntü ve haberleri geliyor. Yağmacılara karşı asker ve polise vur emri verilmeli. Aksi takdirde ülke olarak önü alınamayacak başka olaylar ile karşı karşıya kalacağız.” İfadelerini kullandı.

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Etiketler ümit özdağ yağmacılar yağma zafer partisi vur emri
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