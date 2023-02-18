Depremde firar eden 120 hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi'nden firar eden hükümlüleri yakalama çalışmaları sürüyor. Toplamda şu ana kadar 120 hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından alınan bilgiye göre, depremlerden sonra Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi'nden kaçanların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda 12 Şubat Pazar günü 40 firariyi yakalayan güvenlik güçleri, yaptıkları çalışma sonucunda 80 kişiyi daha saklandıkları yerlerde yakaladı. Firariler, Kahramanmaraş Türkoğlu Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. 40 KİŞİ YAKALANMIŞTI Savcılık 12 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada Kahramanmaraş E Tipi Kapalı Cezaevi'nden kaçan 40 kişinin yakalandığı duyurmuştu.