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  4. 22 Haziran 2017 13:03

Dev kağıt ruloları yokuştan aşağı yuvarlandı

Bağcılar'da yaklaşık 1 tonluk dev kağıt ruloları TIR dorsesi kapağından yola fırladı.

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Bağcılar’da tedbirsiz açılan tır dorsesi kapağından yola fırlayan yaklaşık 1 tonluk dev kağıt rulolarının sokakta yuvarlanma anı güvenlik kamerasına yansıdı.4 aracın maddi hasar aldığı olayda ölen yada yaralanan olmadı. 

 Olay, Bağcılar ilçesi Bağlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sabah saatlerinde yokuş olan sokak üzerine her biri yaklaşık 1 ton ağırlığında olan kağıt rulosu dolu tır yanaştı. Boşaltma yapılmak üzere tedbirsiz açılan tır dorsesi kapısından 4 adet kağıt rulosu yuvarlandı. Yuvarlanarak yokuş aşağıya hızla hareket eden rulolar, 1 kişiyi hafif yaralarken 4 araçta maddi hasar meydana getirirken rulo düşerken peşinden koşan vatandaşlar da ilginç görüntüler oluşturdu.Hafif yaralı vatandaşlar olan yerine çağrılan ambulansta tedavi edildi.

Dev ruloların yuvarlanma anı kamerada

Her birisi 850 kiloluk dev ruloların yuvarlanma anı çevrede bulunan iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, ilk önce bir kamyona çarpan rulonun kamyonu sarsma anı ve insanların rulonun peşinden koşma anları görülüyor.

facia , dev kağıt ruloları , yokuş , bağcılar