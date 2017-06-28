Kuzey Irak'ta 7 terörist havaya uçuruldu !
Kuzey Irak'ta 7 terörist havaya uçuruldu !
İnanılır gibi değil; kendi dilini ısırdığı için öldü !
İnanılır gibi değil; kendi dilini ısırdığı için öldü !
O ilimiz yanıyor ! Termometreler 60 dereceyi gösterdi
O ilimiz yanıyor ! Termometreler 60 dereceyi gösterdi
Sakın bakmadan araç satın almayın !
Sakın bakmadan araç satın almayın !
Havuzun üzerinde batmadan nasıl yürüdüğü ortaya çıktı
Havuzun üzerinde batmadan nasıl yürüdüğü ortaya çıktı
Tutuklanınca ortaya çıktı ! Onun 2256 yılından geldiğine inanılıyor
Tutuklanınca ortaya çıktı ! Onun 2256 yılından geldiğine inanılıyor
Türkiye'de bulunan bu kayanın öyle bir sırrı var ki...
Türkiye'de bulunan bu kayanın öyle bir sırrı var ki...
Ev sahiplerine de kiracılara da müjde ! Bu da kira sigortası...
Ev sahiplerine de kiracılara da müjde ! Bu da kira sigortası...
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 28 Haziran 2017 13:13

Dilencinin üstünden çıkan para şok etti

Balıkesir'de zabıta ekipleri tarafından yakalanan dilencinin üzerinden çıkan 71 bin TL parayı 8 zabıta görevlisi ancak sayabildi.

A+ A-

Balıkesir'de yakalanan dilencinin üstünden çıkan parayı 8 zabıta ancak sayabildi. Zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin üzerinden 71 bin TL çıktı.

Balıkesir'de zabıta ekiplerinin bayram günü yakaladıkları dilencinin üzerinden 71 bin TL para çıktı. 8 zabıta gün boyu 71 bin TL'yi saymak için uğraştı. Paralara el konulurken, dilenci A.D.'ye ise 109 TL ceza kesildi.

Şehir dışından Balıkesir'e gelerek dilenen A.D. isimli şahıs, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Üzerinden yüklü miktarda para çıkan dilenci zabıta binasına götürüldü. Bir oda içine kurulan uzun masaya serilen paraları saymak için 8 personel çağrıldı. 8 zabıta paraları saydı. Şüphelinin üzerinden 71 bin TL para çıktı. Bozuk paraların çoğunu 100 TL'lik hale getiren dilenci A.D.'ye Kabahatler Kanunu gereği 109 TL ceza kesildi. Dilencinin üzerinden çıkan 71 bin liraya ise el konuldu. Paraların kamuya aktarılacağı öğrenildi.

 

 

İHA

para , dilenci , zabıta , dolandırıcı