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Diyarbakır'da 12 katlı bina çöktü

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Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören 12 katlı bina, yıkım sırasında çöktü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar aldığı için tahliye edilen Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi’ndeki 12 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökmeyle çevreyi toz bulutu kaplarken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Enkazın kaldırılması için çalışma başlatılırken, binanın çöktüğü anlar kare kare görüntülendi:

Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören 12 katlı bina, yıkım sırasında çöktü.

Diyarbakır'da depremde ağır hasar gören 12 katlı bina, yıkım sırasında çöktü.

Etiketler diyarbakır deprem ağır hasarlı bina
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