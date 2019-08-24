Diyarbakır'dan acı haber: 2 şehit, 4 polis yaralı

Kaza, sabah saatlerinde, Dicle ilçesinde meydana geldi. Devriye görevi yürüten özel harekat polislerinin içinde bulunduğu zırhlı araç, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, araçta bulunan 6 özel harekat polisi yaralandı. Yaralı polisler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından helikopterlerle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil servislerde tedaviye alınan 6 polisten 2'sinin, hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

6 POLİSTEN 2'Sİ ŞEHİT OLDU

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde, devriye görevindeki özel harekat polislerinin taşındığı zırhlı aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 6 polisten Ali Uçar (23) ve bir özel harekat polisi daha tedaviye alındığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Yaralı 4 polisin hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

HATAY'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde devriye görevindeki zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan özel harekat polisi Ali Uçar'ın (23) acı haberi, Hatay'daki ailesine ulaştı.

Bekar olan Ali Uçar'ın acı haberini Antakya ilçesi Akevler Mahallesi'nde yaşayan aileye, Antakya Kaymakamı Orhan Mardinli ile polis yetkilileri verdi. Oğullarının ölüm haberiyle yıkılan baba Adulsemet Uçar ve anne Emine Gülsüm Uçar, gözyaşlarına boğuldu.

Uçar'ın komşuları evlerine Türk bayrakları astı.

ada yaralanan 6 polisten Ali Uçar (23), tedaviye alındığı hastanede, tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit özel harekat polisi Uçar'ın cansız bedeni, otopsi için morga konuldu. Yaralı 5 polisin hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

