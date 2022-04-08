Doktor dehşet saçtı: Açığa alınan uzman çavuşu vurdu

Denizli'de kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Naim Ü., askerlik şubesi önünde tartıştığı açığa alınan uzman çavuşu vurdu.

Denizli'de, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Dr. Naim Ü.'ın (63), açığa alınan jandarma uzman çavuş Musa A. (28) tarafından tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili detaylar belli oldu. Olay, saat 14.00 sıralarında, Denizli Acıpayam Askerlik Şubesi önünde meydana geldi. Oto galericiyi tehdit ettiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında bir süre önce açığa alındığı öğrenilen uzman çavuş A.'ın, Dr. Ü.'ın atlarına daha önce bakıcılık yaptığı öğrenildi.

ARACINDAN İNDİRİP YENİDEN DÖVDÜ

İddiaya göre, o dönemden aralarında borç nedeniyle husumet bulunan ikiliden A., konuşmak için Ü.'ın Acıpayam Jandarma Komutanlığı karşısındaki at yetiştirdiği arazisine geldi. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. A., tabancasını çıkarıp, Dr. Ü.'ı bacağından vurdu ardından olay yerine geldiği otomobiline bindi. Yaralı halde peşinden gittiği A.'ı otomobilinden indiren Ü., darp etmeye başladı. Bunun üzerine A., doktora 2 el daha ateş etti. Ü., vücuduna isabet eden mermiler nedeniyle olay yerinde yaşamı yitirdi.

DOKTORUN EŞİ: 15 BİN LİRASINI İSTEDİ, TARTIŞMA ÇIKTI

Dr. Naim Ü.'ın kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan eşinin ise emniyette verdiği ifadede "Uzman çavuş Musa A., 2 gün önce bizde yemekteydi. Eşim, daha önce 15 bin lira borç para verdi. Bugün onu istemişti, tartışma ondan çıktı" dediği öğrenildi. Öte yandan olay yerinde 9 kovan bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden ünlü doktor Naim Ü.’ın cenazesi, otopsi için morga kaldırıldı. Ü.’a 10 el ateş ederek öldürdüğü söylenen uzman çavuş ise suç aletiyle birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

OPERASYONLARI VE AT SEVGİSİYLE TANINIYORDU

Dr. Naim Ü., doğuştan vajinası olmayan hastalara, vücut boşluklarındaki dokularla vajina ve rahim ağzı yaptığı operasyonlarla haberlere konu olmuştu.

Atlara olan sevgisiyle de tanınan Ü., Konya Atlı Okçuluk Grubu'nda çalışmalar yürütmüştü.