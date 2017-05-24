Dolandırcılar ufacık berber dükkanına bin kişi sığdırdı

Nüfus cüzdanını kaybetmiş kişiler adına şirket kuran ve bu şirketler aracılığıyla vatandaşları sigortalı ve emekli yapma vaadiyle kandıran dolandırıcılar, topladıkları paralarla ortadan kayboldu.

Teftişlerde 90 bine yakın kişinin sahte sigortalı olduğunu ortaya çıkaran sosyal güvenlik denetmenleri, devleti yaklaşık 500 milyon lira zarardan kurtarıp, dolandırıcıların yakalanmasını sağladı.

Sigortalı olmayan bazı vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanma ve emekli olma isteğini fırsata çevirmek isteyen dolandırıcılar, Anadolu'da kahvehane kahvehane gezip düşük bir bedel karşılığında vatandaşları sigortalı ve emekli yapmayı vadetti.

Nüfus cüzdanını kaybetmiş kişiler başta olmak üzere aile düzeni bozulmuş ve maddi durumu iyi olmayan kişileri belirleyen bu kişiler üzerinden kurdukları şirketler aracılığıyla birkaç ay vatandaşları farklı illerden sigortalı gösteren dolandırıcılar, adres olarak kimi zaman İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki bir berber dükkanını, kimi zaman da İstanbul'da boş bir depoyu gösterdi. Dolandırıcılar, İzmir'deki 30 metrekarelik berber dükkanı adresi üzerinden kurdukları şirkette bine yakın kişiyi çalıştırıyormuş gibi göstererek SGK'ya beyanda bulundu.

Kayıt dışının yüksek olduğu illeri seçtiler

İstanbul ve İzmir başta olmak üzere kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu illere yoğunlaşan denetmenler, son bir buçuk yılda yapılan denetim ve teftişlerde 2 bin 200 sahte iş yeri tespit etti. 90 bin sahte sigortalının ortaya çıkması üzerine söz konusu kişilerin gerçek olmayan çalışmaları hizmet dökümlerinden silindi.

Yürütülen çalışmalar sayesinde devlet yaklaşık 500 milyon lira zarardan kurtarılırken, emniyet ve savcılarla yürütülen iş birliğiyle organize hareket eden dolandırıcılar yakalandı.