Donmuş havuzda yürümek istedi, sonu hüsranla bitti

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Bursa’da bir genç, arkadaşlarıyla ‘donmuş havuzda yürüyebileceği’ iddiasına girişti. Ulucami yanındaki Orhan Parkı’nda bulunan süs havuzuna giden gençler, iddia anlarını cep telefonuyla kaydetti. Donmuş havuz üzerinde sadece birkaç adım atabilen genç, kendini buz gibi suda buldu.
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