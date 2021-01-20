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  4. 20 Ocak 2021 16:46

Donmuş havuzda yürümek istedi, sonu hüsranla bitti

Bursa’da bir gencin donmuş havuzda yürüyeceğini iddia ettiği ancak birkaç adım sonra kendini buzlu suda bulduğu video sosyal medyada viral oldu.

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Bursa’da bir genç, arkadaşlarıyla ‘donmuş havuzda yürüyebileceği’ iddiasına girişti. Ulucami yanındaki Orhan Parkı’nda bulunan süs havuzuna giden gençler, iddia anlarını cep telefonuyla kaydetti. Donmuş havuz üzerinde sadece birkaç adım atabilen genç, kendini buz gibi suda buldu.

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