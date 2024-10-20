Düğün salonunda kan aktı: Yaralılar var
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Elazığ'da, bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme, yumruk ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
DHA
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