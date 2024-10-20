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Düğün salonunda kan aktı: Yaralılar var

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Elazığ'da, bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Abdullahpaşa Mahallesi'nde bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme, yumruk ve bıçakların kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı. 

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Elazığ'da, bir düğün salonunda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

DHA

Etiketler Elazığ düğün salonu kavga
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