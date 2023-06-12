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Düğünde dağıtılan yemek hastanelik etti

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düğünde yapılan tavuklu pilavdan yiyen 11 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Ergene ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1336. Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, düğün törenine katılanlara önceki gün yapılan tavuklu pilav, ayran ve tatlı ikram edildi. Tavuklu pilavdan yiyen 11 kişide kusma ve mide bulantısı şikayetleri görüldü.

Çok sayıda vatandaşın rahatsızlık geçirmesi üzerine düğün cemiyetinin bulunduğu adrese ambulans çağırıldı. Kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 11 kişi Çorlu’daki devlet ve özel hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İHA

Etiketler tekirdağ ergene tavuklu pilav zehirlenme
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