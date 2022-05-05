Düğünde dehşet! Maganda kurşunu zurnacıyı öldürdü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir düğünde maganda kurşunu isabet eden zurnacı hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde edinilen bilgiye göre Kesikkeli köyünde bir evin bahçesinde düzenlenen düğünde, silahla havaya rastgele ateş açılması sonucu sahnedeki zurna sanatçısı Emre T. (40) yaralandı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerce Kadirli Devlet Hastanesine götürülen T., müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

AA