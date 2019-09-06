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  4. 06 Eylül 2019 19:21

Düşman işgalinden kurtuluş töreninde İstiklal Marşı ayıbı

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yapılan, Yenişehir'in düşman işgalinden kurtuluşu resmi programında İstiklal Marşı ayıbı yaşandı. Programda, İstiklal Marşı yerine sala okunarak program başlatıldı.

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yapılan, Yenişehir'in düşman işgalinden kurtuluşu resmi programında İstiklal Marşı ayıbı yaşandı. Programda, İstiklal Marşı yerine sala okunarak program başlatıldı.

Yenişehir Kaymakamlığı ile Yenişehir Belediyesi’nin ortak organizasyonu ile yapılan etkinlikte İstiklal Marşı yerine sala okunması tartışma yarattı.

Bursa'nın yerel sitesi gazeteabc'ye konuyla ilgili konuşan MHP’li Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “Programı biz yapmadık. Yenişehir Kaymakamlığı yaptı. Daha önceki yıllarda da sala okunarak başlandığı söylendi bize. Akşam törenlerinde İstiklal Marşı okutacağız” dedi.

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