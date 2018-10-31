İstanbul Havalimanı'nda tarihi an ! İlk uçak havalandı
İstanbul Havalimanı'nda tarihi an ! İlk uçak havalandı
AK Parti'nin İŞKUR kuralarından para istediği iddia edildi
AK Parti'nin İŞKUR kuralarından para istediği iddia edildi
Belediyede yolsuzluk skandalı ! Çok sayıda gözaltı var
Belediyede yolsuzluk skandalı ! Çok sayıda gözaltı var
Enflasyon raporunun ardından dolarda son durum
Enflasyon raporunun ardından dolarda son durum
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
Merkez Bankası enflasyon tahminini yükseltti
Meteoroloji açıkladı: Pastırma sıcakları ne kadar sürecek ?
Meteoroloji açıkladı: Pastırma sıcakları ne kadar sürecek ?
BOTAŞ'tan doğalgaza elektrik faturasını indirecek %9 indirim müjdesi
BOTAŞ'tan doğalgaza elektrik faturasını indirecek %9 indirim müjdesi
Fenomen çift feci şekilde can verdi !
Fenomen çift feci şekilde can verdi !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 31 Ekim 2018 11:54

E-5'te motosikletliden kendisine çarpan şoföre yumruk

E-5 Karayolu Sefaköy Mevkii'nde hafif ticari araç sürücüsü, iddiaya göre sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü tarafından aracının içinde yumruklandı.

E-5'te motosikletliden kendisine çarpan şoföre yumruk
A+ A-

E-5 Karayolu Küçükçekmece Sefaköy mevkii Edirne istikametinde seyir halinde olan hafif ticari aracın sürücüsü iddiaya göre, motosikletliyi sıkıştırdı. Dengesini kaybeden motosikletli araca çarparak yere düştü. Bunun üzerine sinirlenen motosiklet sürücüsü araca vurduktan sonra kendisini sıkıştıran sürücüye yumruk attı. Yumruğun ardından çılgına dönen sürücü, aracından inmek için defalarca hamle yaptı ancak bir türlü inemedi. O esnada ise motosiklet sürücüsü olay yerinden uzaklaştı.

YUMRUK YİYEN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ ÇILGINA DÖNDÜ

Dakikalar sonra ayakkabısız bir şekilde araçtan inebilen araç sürücüsü, motosikletlinin arkasında koşmaya başladı. Motosikletli uzaklaşınca arkasından da küfürler yağdırdı. Adeta çılgına dönen sürücüyü çevredeki diğer sürücüler sakinleştirmeye çalıştı. Ne olduğuna soran bir sürücüye durumu anlatan öfkeli adam, “Ağabey arabama vurdu ya. Niye trafikte benim arabama vuruyorsun dedim, orta şeritteydim. Gelir gelmez bana vurması da bir oldu. Yumruk attı ya arabadan çıkamıyorum, ah zamanında çıkabilseydim” dedi. Sakinleşmesinin ardından aracına binen sürücü, “Acaba yakalayamaz mıyım?” diyerek uzaklaştı. Tüm bu yaşananlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA

kavga , yumruk , e-5 , trafik , dayak
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM