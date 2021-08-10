Eda Nur'un cinsel saldırıyla suçladığı şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Ankara'da cinsel saldırıya uğradıktan sonra intihar eden 18 yaşındaki Eda Nur K.'nin ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelinin ifadesinde ''En son mekanda 'beni evine götür' dedi. Kız yetimhanede yetişmiş birisidir. Ben kendisinin elini bile zorla tutmadım'' dediği öğrenildi.

Ankara'da geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen olayda, 18 yaşındaki Eda Nur K. isimli genç, tecavüze uğradığını belirterek intihar etti. Genç kızın polise verdiği ifadede adı geçen şahıslarda Yusuf G. de polisin çalışması sonucu yakalandı. Yusuf G.'nin savunması da ortaya çıktı. Şahıs, bahsi geçen iddialarla alakası olmadığını ve kızın elini bile zorla tutmadığını ileri sürdü.

"KENDİSİNİN ELİNİ ZORLA BİLE TUTMADIM"

Yusuf G.'nin hakim karşındaki savunması ortaya çıktı. Suçlamaları reddeden Yusuf G., Eda Nur K. ile sosyal medya üzerinden tanıştığını ve zorla elini bile tutmadığını söyledi. Yusuf G. savunmasında şunları söyledi:

"Ben yüklenen suçla ilgili olarak kollukta ve savcılıkta ifade vermiştim. Aynen tekrar ederim, olayla uzaktan yakından alakam yoktur. Kendisiyle tanıştığım platform Tinder'dır. Bütün kamera kayıtları da ortadadır. En son mekanda 'beni evine götür' dedi. Kız yetimhanede yetişmiş birisidir. Ben kendisinin elini bile zorla tutmadım. Mehmet ile yaşadığı olayda ben kesinlikle yoktum.

"MEKANA EL ELE GİRDİK"

Whatsapp yazışmaları var. Ben olayı duyar duymaz avukatımla teslim oldum. Arandığım anda direk geldim. Sadece babam ile yaşıyorum. Kendisi de rahatsızdır, zaten bende kalacağının ses kaydı var, kendisi bana söyledi. Sabaha kadar yanımdasın tarzı konuşmalar yanıma gelmeden önce var. Yanıma farklı bir amaçla gelmedi. Mekandan birlikte çıktık. Mekana girerken el ele girdik. Tüm savunmam bundan ibarettir. Ekleyecek bir husus yoktur, serbest bırakılmayı talep ederim."

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Şikayet üzerine Mehmet A.'nın gözaltına alındığı ancak Eda Nur K.'da darp ve zorlama olmadığı yönündeki doktor raporu üzerine delil yetersizliğinden serbest bırakıldığı öğrenildi. Eda Nur'un şikayeti üzerine başlatılan cinsel saldırı soruşturmasında aranan Yusuf G. de bugün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Yusuf G. konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BAŞSAVCILIKTAN KARARA İTİRAZ

Yusuf G.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen itiraz dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelinin atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların tutuklama nedeninin bulunması nedeniyle şüpheliye atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak ilgi kararın kaldırılmasına ve şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verilmesi kamu adına itirazen talep olunur."

NE OLMUŞTU?

Babasını küçük yaşta kaybeden ve sevgi evinde büyüyen Eda Nur K., 7 Ağustos gecesi sabaha karşı ablası Güler K.'nin erkek arkadaşının Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi. İntihardan önce cep telefonundan annesine "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeylerin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen" mesajını gönderen Eda Nur, Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

CİNSEL SALDIRI ŞİKAYETİ

Eda Nur K.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, intiharından 1 hafta önce 31 Temmuz'da da polise başvurarak, Mehmet A. ve Yusuf G.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şikayette bulunduğu ortaya çıktı. Eda Nur K.'nin, sosyal medyada tanıştıkları Yusuf G. ile akşam eğlence mekanında buluştuklarını, yanlarında ablası ve kendisini 'Tayfur' olarak tanıtan Mehmet A.'nın da bulunduğunu söylediği öğrenildi. Eda Nur K.'nin, burada bir süre içki içtikten sonra başka bir mekana gittiklerini, burada ablası tuvalete gittiği sırada Yusuf'un kendisini eve bırakma bahanesiyle mekandan çıkardığını ve otele götürdüğünü belirttiği öğrenildi. Eda Nur K.'nin, burada önce Yusuf G. sonra da Mehmet A.'nın isteği dışında kendisine cinsel saldırıda bulunduklarını iddia ederek şikayette bulunduğu belirlendi.

DHA