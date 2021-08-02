Ege Denizi'nde korkutan deprem
AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 17.23'te 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.
AFAD'ın internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem oldu.
Sarsıntı saat 17.23'te ve 6,34 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 43,73 kilometre olarak ölçüldü.
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