Ege Denizi'nde korkutan deprem

AFAD'ın açıkladığı verilere göre, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 17.23'te 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) son dakika deprem açıklaması geldi.

AFAD'ın internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Sarsıntı saat 17.23'te ve 6,34 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 43,73 kilometre olarak ölçüldü.