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Ege Üniversitesi'nde patlama: Yaralılar var!

Ege Üniversitesi'nde patlama: Yaralılar var!
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Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde deney yapıldığı sırada patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin bahçesinde, deney yapımı sırasında patlama meydana geldi.

Patlama sonrası bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İKİ KİŞİ YARALANDI
Olayda ilk belirlemelere göre biri öğretim üyesi, biri personel olmak üzere iki kişi yaralandı.

BİRİNİN DURUMU AĞIR
Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Etiketler ege üniversitesi deney patlama
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