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Elektrik panosunda patlama!

Elektrik panosunda patlama!
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi karşısında bulunan elektrik panosunda patlama meydana geldi.

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde patlama anında çıkan kıvılcımlar gecenin karanlığını aydınlattı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbar üzerine itfaiye ekipleri yangın müdahalesi etti. Kısa sürede söndürülen yangın maddi hasarla atlatıldı. Ekipler mahalleye yeniden elektrik verilebilmesi için çalışma başlattı. Esnaf Muharrem Dalkın, panodan dumanlar çıkması ile birlikte patlama olduğunu söyledi. Korku dolu anlar yaşadıklarını belirten Dalkın, "Bayağı bir ses çıktı, 5 dakikaya yakın yandı. Kısa süreli korku ve panik yaşadık. Ekiplere haber verdik kısa sürede müdahale etiller" dedi.

Etiketler Tokat patlama trafo
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