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Elektrikli battaniye can aldı

Elektrikli battaniye can aldı
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Bursa'da bir dairede elektrikli battaniyeden çıktığı belirtilen yangında dumandan etkilenen 63 yaşındaki Bayram Ali Ç., hayatını kaybetti.

Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi 6 Nolu Sokak'ta, 3 katlı bir apartmanın 3’üncü katında oturan 2 çocuk babası Bayram Ali Ç.’nin evinde saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Eve giren ekipler, Ç.’yi banyo girişinde yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ç., doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

İlk incelemede elektrikli battaniyeden çıkmış olabileceği değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Etiketler elektrikli battaniye yangın
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