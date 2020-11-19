Elinde içki şişesi bulunan 16 yaşındaki genç baygınlık geçirdi

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Adapazarı Semerciler Mahallesi Çark Caddesi’nde, elinde içki şişesiyle yürüyen genci görenler durumu polise bildirdi. Polis ekiplerince durdurulan ve 16 yaşında olduğu tespit edilen B.D., kimlik kontrolü sırasında baygınlık geçirdi.
Olay yerine çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan B.D., tedaviye alındı.
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