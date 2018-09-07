Elinde silahla falezlerde intihara kalkıştı

Antalya’da iki gün önce eşinin evi terk etmesi nedeniyle bunalıma giren şahıs, falezlere çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yanında silah ve elinde alkol şişesi ile falezler üzerinde hareketli anlar yaşatan şahıs, tanıdığı bir polis tarafından ikna edilerek kayalıklardan indirildi.



Edinilen bilgiye göre, olay saat 9.30 sırasında Kuğulu Park’taki falezlerde meydana geldi. Evli ve bir çok babası Cumali K. (25), eşinin evi terk etmesi üzerine bunalıma girdi. Falezler üzerinde ayaklarını sarkıtarak alkol almaya başlayan Cumali K.’yı görenler, intihar etme ihtimaline karşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, Cumali K.’yı ikna çabalarına başladı. Elinde alkol şişesi ve yanında bir tabanca bulunan Cumali K., kendisini ikna etmeye çalışan polislere kimseye bir zararının olmadığını, müziğini dinleyip alkolünü aldıktan sonra ayrılacağını söyledi. Polis, tehlikeli bir yerde bulunan Cumali K.’yı ikna çalışmalarına devam etse de sonuç alamadı. Yanında silah olması nedeniyle bölgeye özel harekat ekipleri geldi. Cumali K., "Yanımdaki silah mı sizi tedirgin ediyor" deyip silahı denize attı.







"Kimseye zararım yok"

Özel harekat polislerinden birisi yeleğini çıkarıp Cumali K.’nın yanına oturdu ve derdini anlatmasını istedi. Cumali K., “Çalıştığım işten çıktım, eve geldim eşim yoktu. İki bira içeyim diye buraya geldim. Kimseye zararım yok. İki bira aldım burada içiyorum. Polisi de seviyorum, siz benim ülkemin polisiniz, bizde reisçiyiz” dedi.







Polis, Cumali K.’nın telefonla ulaştığı eşinden olay yerine gelmesini istedi. Hilal, eşine telefon hoparlöründen, “Aşkım seni seviyorum atlama, hemen geliyorum. Tamam geleceğim. Valizimi toplayıp geliyorum” dese de Cumali K. ikna olmadı. Ayağa kalkan ve arada falezlerden sarkan Cumali K., polislere hareketli dakikalar yaşattı. Cumali K.’nın tedbir amaçlı denizde bekleyen deniz polisine silahı attığı yeri de göstermesi ilginç görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından Cumali K., tanıdığı bir polisin yanına gelmesiyle falezlerden aşağıya indirildi. Cumali K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, silah deniz polisi tarafından çıkarıldı.



