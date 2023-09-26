Emniyet ve MİT’ten terör örgütüne ağır darbe
Malatya’da MİT ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliğinde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütünde faaliyet gösteren zanlılara yönelik operasyon düzenlendi.
Terör örgütlerine karşı düzenlenen operasyonlara bir yenisi Malatya’da gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ortak çalışmasıyla PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Kent merkezinde düzenlenen operasyonla yakalanan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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