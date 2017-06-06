Enes Kanter'in babası oğlunu reddetti



Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'nün FETÖ soruşturması kapsamında önceki gün gözaltına alınan, NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter'in Tekirdağ'da FETÖ için çalıştığı ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan biri de Metropoll Araştırma Şirketi'nin sahibi Özer Sancar. Sancar'a yönelik suçlama ise FETÖ yapılanmasının Ankara'daki üst yönetimle koordinasyonunu sağlamak.

Tekirdağ merkezli yürütülen soruşturmada İstanbul Kadıköy'deki evinden gözaltına alınan babayla birlikte 41 kişiyle ilgili çeşitli adreslere eşzamanlı operasyon yapılmış, operasyon kapsamında 37 zanlı yakalanmıştı. 2 zanlı için çalışma sürüyor, 2 zanlı ise firari. Gizli tanıkların verdiği bilgilerin yanı sıra ismini açık açık belirterek ifade veren üniversite görevlilerin aktardığı bilgiler ışığında soruşturma derinleştirildi. Soruşturma dosyasındaki bilgilere göre, Kanter 17-25 Aralık sürecinden sonra 'Misafir öğretim üyesi' olarak Namık Kemal Üniversitesi'nde görevlendirildi. Kanter, üniversiteden atılan öğretim üyelerini yeniden görevlerine döndürdü, üniversitede yapılan ihaleleri de mercek altına aldı. Soruşturmaya Ankara'dan müfettişler de görevlendirildi.

Kanter'in yetiştirdiği iddia edilen Doç. Cevdet Aktaş ile birlikte Tekirdağ'daki akademik FETÖ yapılanması için çalışmakla suçlanan Kanter'in ifadelerinin alınmasına dün başlandı. Bazı üniversite görevlileri, FETÖ'ye yardım ve destek verildiğini itiraf etti. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan zanlılardan birinin ifadesine göre Kanter bu süreçte FETÖ'nün üniversite ve akademisyenler yapısının kuvvetlendirip genişletmek için çalıştı.

İHALELER MERCEK ALTINDA

Namık Kemal Üniversitesi'nde milyonlarca liralık ihalelerin de FETÖ'ye verildiği öğrenildi. Hem müfettişler hem de mali polis ihale ve faturaları mercek altına aldı. Evrak tek tek inceleniyor. FETÖ'cü şirketlere verilen ihaleler soruşturmanın önemli unsurlarından biri oldu.