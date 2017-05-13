Erdoğan'ın portresini çizen Gülşah sergi açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çizdiği portresini hediye etmesiyle gündeme gelen serebral palsi hastası Gülşah Yağmur Yazıcı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesince bu yıl 9'uncusu düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Kocaeli Kitap Fuarında sergi açtı.

Yazıcı'nın fuarın C salonunda açtığı kara kalem sergisinde siyaset, sanat dünyasından birçok kişinin portresi bulunuyor.

Anne Sabahat Yazıcı, kızı Gülşah'ın sevdiği kişilerin portrelerini çizdiğini belirterek, sergide Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da portresinin bulunduğunu söyledi.

Siyaset ve sanat dünyasından birçok kişinin karakalem portresinin fuarda sergilendiğini ifade eden Yazıcı, Gülşah'ın sergi hayalinin gerçek olduğunu vurguladı.

Bu arada, AA'nın global iletişim ortağı olduğu fuarda, kurumun fotomuhabirleri tarafından Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergi yer alıyor.

Oluşturulan AA standında kitapseverler, Türkçe, İngilizce ve Arapça almanak satın alabiliyor.