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Eren 11'de 1 terörist daha etkisiz hale getirildi

Eren 11'de 1 terörist daha etkisiz hale getirildi

Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis Aşağıbalcılar Köyü kırsalında, 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis Aşağıbalcılar Köyü kırsalında, Jandarma Komando ve JÖH Birliklerince J-İHA, J-SİHA ile Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Etiketler tsk mehmetçik asker operasyon terör terörist pkk
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