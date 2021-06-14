Eren 11'de 1 terörist daha etkisiz hale getirildi
Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis Aşağıbalcılar Köyü kırsalında, 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Eren-11 Operasyonları kapsamında, Bitlis Aşağıbalcılar Köyü kırsalında, Jandarma Komando ve JÖH Birliklerince J-İHA, J-SİHA ile Hava Kuvvetleri'nin desteğinde icra edilen operasyonda 1 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
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