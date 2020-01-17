Ergenekon’da önce ceza sonra beraat alan sanıktan milyonluk dava!

Karabulut, 2008’de yayınladığı ‘FGÖ-Dünyanın En Büyük Terör Örgütü’ yazısının ardından 22 Şubat 2008’de gözaltına alınarak tutuklanmış, 23 Ocak 2009’da tahliye edilmişti.

Yargılandığı davada 10 yıl üç ay hapis cezası Karabulut, kararın bozulmasının ardından yapılan yeniden yargılamada, 4 Kasım 2019’da ‘örgüt üyeliği’ suçlamasından beraat etmişti.

Bakanlık aleyhine dava



Muammer Karabulut, Antalya Nöbetçi Ağır Caza Mahkemesi’nde Hazine ve Maliye Bakanlığı aleyhine dava açtı. Karabulut, 500 bin lira manevi 500 bin lira da maddi olmak üzere 1 milyon liralık tazminat istedi.

Karabulut, dava dilekçesinde ‘FETÖ’nün dünyanın en tehlikeli yapılanması’ olduğunu belirterek 12 yıl önce yayınlanan yazısını da delil olarak sundu.

Ne olmuştu?

Ergenekon davası 12 Haziran 2007’de bir ihbar üzerine Ümraniye’de bir gecekonduya yapılan operasyonda bir sandık el bombasının ele geçmesiyle başlamıştı. Dönemin İstanbul savcısı Zekeriya Öz’ün hazırladığı iddianamede, devlet içinde yuvalanan ‘Ergenekon örgütü’nün, faili meçhul cinayetlerden provokatif katliamlara kadar çok sayıda olayın faili olduğu anlatıldı.

Aralarında eski Genelkurmay başkanı İlker Başbuğ gibi askerlerden, sivil toplum yöneticileri, gazeteciler, siyasetçiler, yazarlar ve sendika temsilcilerine kadar 1000’e yakın kişi dava kapsamında yargılandı ve yüzlerce kişi altı yıla varan sürelerle hapis yattı.

Davadaki mahkumiyet kararları Yargıtay tarafından bozulduktan sonra tüm sanıklar serbest kalmıştı. Davanın Zekeriya Öz ve Fikret Seçen’in de aralarında bulunduğu savcıların bir kısmı halen ‘FETÖ/PDY’ davasından aranıyor ve firarda. Operasyonda yer alan birçok polis ve savcı da tutuklu.