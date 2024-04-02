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Esenyurt'ta yaşlı kadına tacize meydan dayağı

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İstanbul'un suç semti haline dönüşen Esenyurt'ta yaşlı bir kadını taciz ettiği iddia edilen yaşlı bir şüpheli vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edilene kadar dövüldü.

İstanbul Esenyurt’ta yaşlı kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheliye çevredeki vatandaşlar tarafından meydan dayağı atıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İstanbul'un suç semti haline dönüşen Esenyurt'ta yaşlı bir kadını taciz ettiği iddia edilen yaşlı bir şüpheli vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edilene kadar dövüldü.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Güzelyurt Mahallesi’nde bulunan bir parkta yaşandı. İddiaya göre, parkta oturan yaşlı bir kadına fiziksel tacizde bulunan adamı vatandaşlar fark etti. Vatandaşların saldırması üzerine şüpheli olay yerinden koşarak uzaklaşmaya çalıştı.

İstanbul'un suç semti haline dönüşen Esenyurt'ta yaşlı bir kadını taciz ettiği iddia edilen yaşlı bir şüpheli vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edilene kadar dövüldü.

Kaçtığı sokakta yakalanan şüpheliye vatandaşlar meydan dayağı attı. Şüpheli, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Yaşananlar ise bir vatandaşın cep telefon  kamerasına yansıdı.

İstanbul'un suç semti haline dönüşen Esenyurt'ta yaşlı bir kadını taciz ettiği iddia edilen yaşlı bir şüpheli vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edilene kadar dövüldü.

“Birkaç kez vurduk”

Yaşananları anlatan mahalle sakinlerinden M.B., “Şahıs yaşlı bir teyzeye tacizde bulunmuş. Bizim vatandaşlarımız da döverek onu sokağa doğru kovalamış. Biz birkaç kez vurduk. Halk ayaklandı. Böyle sapıklar olduğu sürece biz çocuklarımızı sokağa bırakamıyoruz” dedi.

İstanbul'un suç semti haline dönüşen Esenyurt'ta yaşlı bir kadını taciz ettiği iddia edilen yaşlı bir şüpheli vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edilene kadar dövüldü.

“Parkta yaşlı bir kadını taciz etmiş”

E.Y. ise, “Biz esnafız, iş yerinde çalışıyorduk. Dışarıdan bir ses geldi ve baktığımızda bir şahsın mahalleli tarafından dövüldüğünü gördük. Öğrendik ki parkta yaşlı bir kadını taciz etmiş. Daha sonrasında polis geldi ve adamı karakola götürdü” diye konuştu.

İstanbul'un suç semti haline dönüşen Esenyurt'ta yaşlı bir kadını taciz ettiği iddia edilen yaşlı bir şüpheli vatandaşlar tarafından yakalanıp polise teslim edilene kadar dövüldü.

İHA

Etiketler taciz dayak meydan dayağı döve döve polise teslim ettiler yaşlı kadın esenyurt
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