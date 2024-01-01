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Eşine kızdı, otomobili uçuruma itti

Eşine kızdı, otomobili uçuruma itti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde eşiyle tartışan bir kişi, boş otomobili uçuruma itti.

Olay, saat 13.30 sıralarında Bektaş Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası henüz belirlenemeyen otomobilin yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandığı ihbarını alan polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde, araçta kimsenin olmadığını tespit edildi. Bölgedeki bir görgü tanığı, M.Y.'nin aracı uçuruma ittiğini, kendisine ne olduğunu sorduğunda ise eşiyle tartıştığını söylediğini kaydetti.

Polis, ifadesine başvurmak üzere M.Y.'yi aramaya başladı. 

DHA

Etiketler antalya alanya uçurum
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