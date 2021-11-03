Eşini ve kızını öldürüp intihar etmişti: Detaylar ortaya çıktı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, Hüseyin Ş.'nin eşi ve kızını öldürerek intihar ettiği olayda detaylar ortaya çıktı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında kırsal Yamalak Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk babası Hüseyin Ş., ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Huriye Ş. ile konuşmak için evine gitti. Çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hüseyin Ş. yanında getirdiği tabancayı çıkartarak, önce eşi Huriye Ş., ardından da kızı Sevda Ş.'e art arda ateş etti. Anne ve kızı kanlar içerisinde yere yığılırken, Hüseyin Ş. minibüsle kaçtı. Ş., yaklaşık 300 metre gittikten sonra durdurduğu minibüsünün içinde aynı tabanca ile kendini vurarak intihar etti.

Silah seslerini duyan komşuları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Huriye Ş.'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sevda Ş. de kurtarılamadı.



OTOPSİLERİN SÜRDÜĞÜ AÇIKLANDI

Huriye, Sevda ve Hüseyin Ş.'ün cesetleri, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Ş. ailesinin fertlerinin otopsisinin sürdüğü bildirildi.

DAMADININ ÜZERİNE YAPTIĞI EVİN TAPUSU İÇİN GİTMİŞ

Yıllarca incir ve zeytin ticaretiyle uğraşan Hüseyin Ş.'ün 3 yıl önce iflas ederek icralık duruma düştüğü, bu nedenle ailevi sorunlar yaşadığı belirtildi. Yakınları, işleri yeniden düzelmesine rağmen, yaklaşık 2 yıldır boşanma aşamasında olduğu ayrı yaşadığı eşini yeniden bir araya gelmeye ikna edemediğini söyledi. Ş.'ün olay günü, iflasının ardından icradan satılmaması için yurt dışında yaşayan damadının üzerine yaptığı oturdukları evin tapusunu geri almak için eşiyle konuşmaya gittiğini belirten yakınları, aralarında çıkan tartışmanın ardından cinayeti işlemiş olabileceğini ileri sürdü.