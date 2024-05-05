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Eşiyle çıkan tartışmada kendini bıçakladı

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Samsun'da eşiyle arasında çıkan tartışmada kendini kolundan bıçaklayan şahıs hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu N.K. (30) ile eşi E.A. (35) arasında tartışma çıktı.

Samsun'da eşiyle arasında çıkan tartışmada kendini kolundan bıçaklayan şahıs hastanelik oldu.

Tartışma sırasında E.A., kendini kolundan bıçakladı. E.A., ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Samsun'da eşiyle arasında çıkan tartışmada kendini kolundan bıçaklayan şahıs hastanelik oldu.

Eşiyle daha önce arasında tartışma çıktığı için cezaevinde yattığını ve kimseye kendini ifade edemediğini belirten E.A., kimseye zarar vermek istemediği için kendisine zarar verdiğini söyledi.

Samsun'da eşiyle arasında çıkan tartışmada kendini kolundan bıçaklayan şahıs hastanelik oldu.

İHA

Etiketler Eşiyle çıkan tartışma tartışma bıçaklama bıçakla yaralama
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